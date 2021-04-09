«Сегодня заседания не будет», — сообщил источник.
По сообщению СМИ, заседание отменили, так как президент Украины Владимир Зеленский и секретарь СНБО Алексей Данилов находятся в Донбассе.
На прошлом заседании, которое состоялось 2 апреля, СНБО ввел санкции против десяти «королей контрабанды». Их имущества и счета были заблокированы.
Также по итогам заседания отстранили более 100 сотрудников региональных управлений Государственной таможенной службы Украины, среди которых были 17 руководителей таможни и таможенных постов. Кроме того, на заседании рассматривался вопрос о вакцинации против COVID-19.