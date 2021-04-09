Очередное заседание Cовета национальной безопасности и обороны (СНБО), запланированное на пятницу, 9 апреля, отменено. Об этом сообщил информированный источник в Верховной Раде агентству Интерфакс-Украина

«Сегодня заседания не будет», — сообщил источник.

По сообщению СМИ, заседание отменили, так как президент Украины Владимир Зеленский и секретарь СНБО Алексей Данилов находятся в Донбассе.

Также по итогам заседания отстранили более 100 сотрудников региональных управлений Государственной таможенной службы Украины, среди которых были 17 руководителей таможни и таможенных постов. Кроме того, на заседании рассматривался вопрос о вакцинации против COVID-19.