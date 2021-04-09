Экс-президент Украины Виктор Янукович попросил о разрешении участвовать в режиме видеосвязи на рассмотрении кассации в Верховном суде Украины по делу о его госизмене. Об этом в пятницу, 9 апреля в своем Facebook написал адвокат бывшего главы государства Виталий Сердюк

«Виктор Янукович обратился в Верховный суд с требованием обеспечить его личное участие путем видеоконференции в процессе по рассмотрению кассационной жалобы на решения Оболонского районного суда Киева и Киевского апелляционного суда в деле о потере Крыма», — заявил Сердюк.

Кассационный уголовный суд в составе Верховного суда Украины приступит к рассмотрению жалобы Януковича 12 апреля.

Сердюк также написал, что Янукович не может лично прибыть на судебное заседание, так как не исключена угроза его жизни и здоровью.

Янукович сделал интересное предложение украинским прокурорам © РИА Новости, Владимир Трефилов | Перейти в фотобанк

Суд не счел доказанной вину экс-президента в посягательстве на территориальную целостность Украины. Сам Янукович в процессе не участвовал. Защитники бывшего президента Украины заявили о том, что решение суда было принято под давлением.