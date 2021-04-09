«Виктор Янукович обратился в Верховный суд с требованием обеспечить его личное участие путем видеоконференции в процессе по рассмотрению кассационной жалобы на решения Оболонского районного суда Киева и Киевского апелляционного суда в деле о потере Крыма», — заявил Сердюк.
Кассационный уголовный суд в составе Верховного суда Украины приступит к рассмотрению жалобы Януковича 12 апреля.
Сердюк также написал, что Янукович не может лично прибыть на судебное заседание, так как не исключена угроза его жизни и здоровью.
24 января 2019 года Оболонский районный суд Киева заочно признал Януковича виновным в государственной измене, а также в пособничестве в ведении агрессивной войны и приговорил его к 13 годам лишения свободы.
Суд не счел доказанной вину экс-президента в посягательстве на территориальную целостность Украины. Сам Янукович в процессе не участвовал. Защитники бывшего президента Украины заявили о том, что решение суда было принято под давлением.