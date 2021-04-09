Предложение украинской стороны перенести переговоры ТКГ из Минска в другой город является «гипотетической глупостью». Об этом на брифинге 9 апреля заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова

По словам представителя МИД, сама эта идея Киева — такая же «гипотетическая глупость, которую мы неоднократно слышим от представителей Киева в совершенно различных областях». Как накажут шулера. Чем ответит мир на отказ Украины от поездок в Минск © AP, Efrem Lukatsky

«Дело тут не в утрате доверия к Белоруссии, которая находится якобы под влиянием России, эту версию нам пытались "продать". Дело в целенаправленной линии Киева на срыв выполнения взятых на себя в рамках минского комплекса мер обязательств по урегулированию внутриукраинского конфликта на основе прямого диалога с Донецком и Луганском», — сказала Захарова.

Представитель МИД отметила, что возможность переноса заседаний ТКГ по Донбассу из Минска на другую площадку предметно не рассматривается.

Ранее глава делегации Украины в ТКГ Леонид Кравчук заявил, что переговоры «нельзя проводить в стране, которая зависима от России на 100 процентов».

Украинская делегация в Трехсторонней контактной группе отказалась использовать Минск в качестве места для переговоров.

Война в Донбассе продолжается уже семь лет. Переговоры об урегулировании конфликта ведутся в Трехсторонней контактной группе в Минске (Украина, Россия, ОБСЕ), где присутствуют представители ДНР и ЛНР. Также переговоры ведутся в «нормандском формате» — с участием представителей Украины, Франции, Германии и России.