В случае если Киев не откажется от идеи о силовом решении конфликта в Донбассе, Россия будет вынуждена принять меры, чтобы не повторились трагические события, подобные катастрофе в боснийском городе Сребреница. Об этом заявил 9 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

В Кремле отметили, что динамика развития ситуации в Донбассе и динамика поведения украинской стороны в целом создает опасность возобновления полномасштабных боевых действий.

«Будет Сребреница»: украинские националисты изучают опыт балканских войн © nackor.org

«В случае начала боевых действий и в случае потенциального повторения там человеческой катастрофы, похожей на Сребреницу, о чем уже говорил, кстати, президент (Владимир) Путин, ни одна страна мира не останется в стороне. И все страны, включая Россию, будут принимать меры, чтобы таких трагедий больше не случалось», — сказал Песков.

Представитель Кремля пояснил, что на мысли о сходстве ситуации в Югославии 90-х годов и конфликта в Донбассе наталкивают неконтролируемые действия различных подразделений ВСУ, доминирование националистических настроений в украинской армии, разжигание абсолютной ненависти к населению республик Донбасса.