В Кремле отметили, что динамика развития ситуации в Донбассе и динамика поведения украинской стороны в целом создает опасность возобновления полномасштабных боевых действий.
В таком случае ни одна страна мира не сможет остаться в стороне, подчеркнул пресс-секретарь президента.
«В случае начала боевых действий и в случае потенциального повторения там человеческой катастрофы, похожей на Сребреницу, о чем уже говорил, кстати, президент (Владимир) Путин, ни одна страна мира не останется в стороне. И все страны, включая Россию, будут принимать меры, чтобы таких трагедий больше не случалось», — сказал Песков.
Представитель Кремля пояснил, что на мысли о сходстве ситуации в Югославии 90-х годов и конфликта в Донбассе наталкивают неконтролируемые действия различных подразделений ВСУ, доминирование националистических настроений в украинской армии, разжигание абсолютной ненависти к населению республик Донбасса.