Следить за передвижением российских войск на территории России бессмысленно. Об этом 9 апреля заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает РИА Новости

Россия никому не угрожает — Песков © РИА Новости, Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк

«Следить за передвижением российских войск на территории России — дело абсолютно бессмысленное. На территории любого государства существуют свои вооруженные силы, они перемещаются, исходя из тех планов и той стратегии, которые у этого государства имеются», — заявила Захарова.

Она призвала Германию и Францию концентрироваться не на отслеживании передвижения российских войск на территории РФ, а на фактах невыполнения Киевом своих обязательств.

«Многих проблем не было бы», — подчеркнула представитель МИД.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что группировка Вооруженных сил РФ у границ Украины никому не угрожает и будет находиться там столько, сколько будет признано целесообразным руководством страны.