Ранее Париж и Берлин выразили «обеспокоенность» передислокацией российских военных у границы с Украиной.
«Следить за передвижением российских войск на территории России — дело абсолютно бессмысленное. На территории любого государства существуют свои вооруженные силы, они перемещаются, исходя из тех планов и той стратегии, которые у этого государства имеются», — заявила Захарова.
Она призвала Германию и Францию концентрироваться не на отслеживании передвижения российских войск на территории РФ, а на фактах невыполнения Киевом своих обязательств.
«Многих проблем не было бы», — подчеркнула представитель МИД.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что группировка Вооруженных сил РФ у границ Украины никому не угрожает и будет находиться там столько, сколько будет признано целесообразным руководством страны.