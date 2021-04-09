Правоохранители Киева пришли с осмотром территории охранной фирмы «Шторм», которую связывают с лидером «Оппозиционной платформы – За жизнь» Виктором Медведчуком, в рамках уголовного дела о захвате. Об этом 9 апреля «РБК-Украина» сообщила спикер прокуратуры украинской столицы Надежда Максимец

По ее словам, прокуратура и полиция вместе с другими ведомствами в рамках уголовного дела на основании постановления суда проводят осмотр участка на территории Труханова острова, где находится фирма, на предмет его самовольного занятия. «Шторм» Медведчука: кто и от кого защищает политика на Украине © 05447.com.ua

«Сейчас следственные действия продолжаются», — отметила она.

При этом источник в Офисе генерального прокурора сообщил, что «Шторм» принадлежит некоему соратнику Медведчука. Его имя не разглашается.

Ранее депутат Верховной Рады Ренат Кузьмин сообщил, что в Киеве спецназ при поддержке вертолётов штурмует базу охранной фирмы «Шторм», которую связывают с Медведчуком. По его словам, под предлогом необходимости проведения обыска к воротам базы согнали тяжёлую строительную технику для демонтажа ограждений.

Президент Украины Владимир Зеленский в феврале ввел в действие решение СНБО о применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) в отношении близкого соратника Виктора Медведчука, депутата Верховной Рады Украины Тараса Козака (фракция «Оппозиционная платформа — За жизнь»), а также восьми компаний — учредителей телеканалов «112 Украина», ZIK и NewsOne.

Также были наложены аресты на активы Медведчука и его жены Оксаны Марченко.

Кроме того, СБУ провела обыски в офисах Всеукраинского общественного движения «Украинский выбор — Право народа». До 2016 года организация была известна как «Украинский выбор», ее также возглавлял Медведчук. Следственные действия проходили в Киеве и Днепре.