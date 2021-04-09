Депутат Верховной Рады от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Илья Кива заявил, что обыски на территории охранной фирмы «Шторм», которую связывают с лидером Виктором Медведчуком, связаны со «старым делом». Об этом 9 апреля он рассказал в комментарии «Стране»

«По моей информации, обыск происходит по старому делу, которое возбуждено по информации о том, что микроавтобус и люди из "Шторма" якобы присутствовали в микроавтобусе, который принимал участие в неправомерных действиях. Потом выяснилось, что вообще не наш микроавтобус, не наши люди. Они зацепили это дело», — заявил он.

Также Кива отметил, что власти продолжают оказывать системное давление на все структуры, которые так или иначе связаны с оппозиционной партией. Также депутат считает, что президент Украины Владимир Зеленский хочет «напугать» оппозицию.

«Дешевые понты Зеленского: вертолеты, спецназ и так далее. Он делает то, что в его понимании должно было напугать его. Но он должен понимать, что мы не шоу-артисты и 20 лет на сцене не прыгали. Мы готовы к противостоянию, и победа будет за нами», — добавил депутат.

Ранее депутат Рады Ренат Кузьмин сообщил, что в Киеве спецназ при поддержке вертолетов штурмует базу охранной фирмы «Шторм», которую связывают с Медведчуком. По его словам, под предлогом необходимости проведения обыска к воротам базы согнали тяжёлую строительную технику для демонтажа ограждений. ГБР возбудила дело о госизмене в отношении Медведчука и Козака © РИА Новости, | Перейти в фотобанк

Ранее президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО Украины о применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) в отношении близкого соратника Виктора Медведчука, депутата Украины Тараса Козака (фракция «Оппозиционная платформа — За жизнь»), а также восьми компаний — учредителей телеканалов «112 Украина», ZIK и NewsOne.

Также были наложены аресты на активы Медведчука и его жены Оксаны Марченко.

Кроме того, СБУ провела обыски в офисах Всеукраинского общественного движения «Украинский выбор — Право народа». До 2016 года организация была известная, как «Украинский выбор», которую также возглавлял Медведчук. Следственные действия проходили в Киеве и Днепре.