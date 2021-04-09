«Президент дал необходимое разъяснение. Это то же самое, что мы говорили неоднократно. Но первое — мы вольны абсолютно передвигать наши вооруженные силы и любые подразделения по территории России на наше усмотрение», — сказал Песков.
Ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель в телефонной беседе с Владимиром Путиным призвала Россию отказаться от сосредоточения войск на границе с Украиной.
В ходе беседы лидеры стран выразили обеспокоенность нарастанием эскалации в Донбассе. Президент РФ подчеркнул, что Киев должен выполнять договоренности по Донбассу и не ухудшать ситуацию.