Российская Федерация вольна передвигать вооруженные силы по стране на свое усмотрение, заявил президент страны Владимир Путин. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков 9 апреля, передает РИА-Новости

«Президент дал необходимое разъяснение. Это то же самое, что мы говорили неоднократно. Но первое — мы вольны абсолютно передвигать наши вооруженные силы и любые подразделения по территории России на наше усмотрение», — сказал Песков.

Путин и Меркель по телефону обсудили ситуацию в Донбассе © РИА Новости, Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк Ангела Меркель в телефонной беседе с Владимиром Путиным призвала Россию отказаться от сосредоточения войск на границе с Украиной.

В ходе беседы лидеры стран выразили обеспокоенность нарастанием эскалации в Донбассе. Президент РФ подчеркнул, что Киев должен выполнять договоренности по Донбассу и не ухудшать ситуацию.