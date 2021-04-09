Украина становится нестабильным и потенциально взрывоопасным регионом, поэтому соседние страны должны принять меры по защите своей безопасности. Об этом сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам 9 апреля, передает РИА-Новости

«Безусловно, сейчас, к сожалению, Украина снова превращается в потенциально очень нестабильный регион. И, конечно, любая страна, которая имеет у своих границ нестабильный регион, опасный, взрывоопасный регион, конечно, страна принимает необходимые меры для обеспечения собственной безопасности», — сказал Песков журналистам.

Пресс-секретарь российского президента также сообщил, что в телефонном разговоре с канцлером Германии Ангелой Меркель, который состоялся 8 апреля, Владимир Путин объяснил, что перемещения российских войск по РФ являются внутренним делом Москвы.

Всего начина с 2014 года от боевых действий, по данным ООН, погибли около 13 тысяч человек