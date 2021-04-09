Уроженец Одессы, рэпер Джиган арендовал частный самолет, чтобы полететь на отдых в Турцию, и похвастался этим перед своими фанатами. Серию фото и видео он разместил в своем Instagram 8 апреля

Украинские блогеры оценили тиктоки Кличко и Верещук © РИА Новости, Александр Максименко | Перейти в фотобанк

«Ну что, готовы к полетику?» — уточняет Джиган у жены и детей перед взлетом.

«Красиво жить не запретишь!», «Это все жена его косметикой торгует», «На инфобизнесе заработали», «От верблюда», «Деньги от богатых родителей», «Накосячил что ли?» — прокомментировали новость пользователи.

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Аналогичные посты о красивой жизни и отдыхе делают многие звезды, причем часто в разгар карантина или параллельно с жалобами на руководство Украины, которое запрещает концерты в пандемию, «пуская артистов по миру». Нередко публикации «избранных» приводят к предсказуемому шквалу хейта на их страницах.

Джиган, настоящее имя Денис Устименко-Вайнштейн, родился в Одессе, известен как российский и украинский рэпер. В числе самых известных его треков «Я и ты», «Дни и ночи», «Небо», а также дуэты с певицей Юлией Савичевой «Отпусти» и «Любить больше нечем».