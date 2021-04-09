«Прямо сейчас на Трухановом острове Генпрокуратура (Офис генпрокурора. — Ред.) и спецназ МВД при поддержке авиации, вертолеты ведь тоже авиация, штурмует территорию базы охранной фирмы "Шторм", которую власть связывает с Виктором Медведчуком… Это какой-то позор, а не власть», — написал Кузьмин.
По его словам, под предлогом необходимости проведения обыска к воротам базы подогнали тяжёлую строительную технику для демонтажа ограждений.
Кузьмин отметил, что это очередной «понт» украинской правоохранительной системы, который будут выдавать за усиление борьбы с преступностью.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) в отношении близкого соратника Виктора Медведчука, депутата Верховной Рады Украины Тараса Козака (фракция «Оппозиционная платформа — За жизнь»), а также восьми компаний — учредителей телеканалов «112 Украина», ZIK и NewsOne.
Также были наложены аресты на активы Медведчука и его жены Оксаны Марченко.
Кроме того, СБУ провела обыски в офисах Всеукраинского общественного движения «Украинский выбор — Право народа». До 2016 года организация была известна как «Украинский выбор», ее также возглавлял Медведчук. Следственные действия проходили в Киеве и Днепре.