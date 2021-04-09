Спецназ при поддержке вертолетов штурмует базу охранной фирмы «Шторм», которую связывают с одним из лидеров партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктором Медведчуком. Об этом 9 апреля сообщил его коллега по фракции в Верховной Раде Ренат Кузьмин в Facebook

«Прямо сейчас на Трухановом острове Генпрокуратура (Офис генпрокурора. — Ред.) и спецназ МВД при поддержке авиации, вертолеты ведь тоже авиация, штурмует территорию базы охранной фирмы "Шторм", которую власть связывает с Виктором Медведчуком… Это какой-то позор, а не власть», — написал Кузьмин.

По его словам, под предлогом необходимости проведения обыска к воротам базы подогнали тяжёлую строительную технику для демонтажа ограждений.

Кузьмин отметил, что это очередной «понт» украинской правоохранительной системы, который будут выдавать за усиление борьбы с преступностью.

«Шторм» Медведчука: кто и от кого защищает политика на Украине © 05447.com.ua Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) в отношении близкого соратника Виктора Медведчука, депутата Верховной Рады Украины Тараса Козака (фракция «Оппозиционная платформа — За жизнь»), а также восьми компаний — учредителей телеканалов «112 Украина», ZIK и NewsOne.

Также были наложены аресты на активы Медведчука и его жены Оксаны Марченко.

Кроме того, СБУ провела обыски в офисах Всеукраинского общественного движения «Украинский выбор — Право народа». До 2016 года организация была известна как «Украинский выбор», ее также возглавлял Медведчук. Следственные действия проходили в Киеве и Днепре.