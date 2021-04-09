Украинская певица Maruv, известная любовью к стилю БДСМ в выборе сценических костюмов, презентовала новое танцевальное видео, созданное в колаборации с Submission Show Ballet. Зажигательный ролик появился на официальной странице певицы в Instagram 8 апреля

Ляшко похвастался десятком начищенных «стволов» © РИА Новости, Евгений Котенко | Перейти в фотобанк

«О Божечки, как это красиво», «Ники Минаж отдыхает», «Бомба», «100 баллов», «Улет», — написали они.

Видео уже набрало около 150 тысяч просмотров и собрало почти тысячу комментариев, среди которых оказались и негативные с упреками в излишней пошлости и однообразии.

«Бордель прямо!», «Одни и те же движения из клипа в клип… наймите уже хореографа что-ли», «Опять беспорядочное раздвигание ног», «Все ужаснее с каждым разом», «Это реклама эскорта или музыка?», «В чем красота-то? Куда мы катимся?», «Уберите ее со сцены… к Моргенштерну. Пара что надо будет», — отреагировали пользователи.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: ДУБАЙСКАЯ МОДА: СОЛИСТКА ГРУППЫ KAZKA СНЯЛАСЬ ОБНАЖЕННОЙ В ОБРАЗЕ ЭЛЬФА.

Не так давно Maruv рассказала, как к ее откровенным нарядам и танцам относится бабушка. Оказалось, что в целом женщина одобряет работу внучки. А на отдельные замечания, уточнила певица, она отвечает бабушке, сколько она зарабатывает, на что пожилая дама неизменно отвечает: «Тогда вопрос снят».