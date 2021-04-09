Одни подписчики исполнительницы оказались в полном восторге от ролика и стрип-пластики, которую показали артисты.
«О Божечки, как это красиво», «Ники Минаж отдыхает», «Бомба», «100 баллов», «Улет», — написали они.
Видео уже набрало около 150 тысяч просмотров и собрало почти тысячу комментариев, среди которых оказались и негативные с упреками в излишней пошлости и однообразии.
«Бордель прямо!», «Одни и те же движения из клипа в клип… наймите уже хореографа что-ли», «Опять беспорядочное раздвигание ног», «Все ужаснее с каждым разом», «Это реклама эскорта или музыка?», «В чем красота-то? Куда мы катимся?», «Уберите ее со сцены… к Моргенштерну. Пара что надо будет», — отреагировали пользователи.
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Не так давно Maruv рассказала, как к ее откровенным нарядам и танцам относится бабушка. Оказалось, что в целом женщина одобряет работу внучки. А на отдельные замечания, уточнила певица, она отвечает бабушке, сколько она зарабатывает, на что пожилая дама неизменно отвечает: «Тогда вопрос снят».