В СМИ Украины с подачи западных кураторов нагнетается истерия о мифических планах Москвы напасть на Украину. Об этом 9 апреля на брифинге заявила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова

«Догоняйте»: МИД РФ сыронизировал над заявлением Пентагона об Украине © РИА Новости, Владимир Астапкович | Перейти в фотобанк

По ее словам, причина обострения ситуации в Донбассе — воинственный настрой Киева, который живет иллюзией относительно возможности силового решения конфликта.

«В СМИ Украины нагнетается истерия о мифической российской угрозе, планах Москвы чуть ли не завтра напасть на Украину. Все это происходит во многом с подачи западных кураторов Киева, причем при открытой публичной поддержке», — отметила Захарова.

Ранее в ДНР сообщили о росте числа обстрелов со стороны украинских силовиков.

Украина, со своей стороны, обвиняет в обстрелах и гибели военных республики Донбасса.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также констатировал большое количество провокаций ВСУ на линии соприкосновения. По его словам, Россия, не являясь стороной конфликта, не может обеспечить всеобъемлющее перемирие в Донбассе, но использует свое влияние для выполнения Минских соглашений.

Также Песков не раз отмечал, что Россия использует войска для защиты своих территорий и может перемещать их по ней на свое усмотрение, это никому не угрожает и не должно никого волновать.