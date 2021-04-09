Представитель МИД подчеркнула, что Россия внимательно следит за ситуацией в Донбассе.
По ее словам, причина обострения ситуации в Донбассе — воинственный настрой Киева, который живет иллюзией относительно возможности силового решения конфликта.
«В СМИ Украины нагнетается истерия о мифической российской угрозе, планах Москвы чуть ли не завтра напасть на Украину. Все это происходит во многом с подачи западных кураторов Киева, причем при открытой публичной поддержке», — отметила Захарова.
Ранее в ДНР сообщили о росте числа обстрелов со стороны украинских силовиков.
Украина, со своей стороны, обвиняет в обстрелах и гибели военных республики Донбасса.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также констатировал большое количество провокаций ВСУ на линии соприкосновения. По его словам, Россия, не являясь стороной конфликта, не может обеспечить всеобъемлющее перемирие в Донбассе, но использует свое влияние для выполнения Минских соглашений.
Также Песков не раз отмечал, что Россия использует войска для защиты своих территорий и может перемещать их по ней на свое усмотрение, это никому не угрожает и не должно никого волновать.