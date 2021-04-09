«Гипотетическое получение членства в Альянсе вопреки ожиданиям Киева не только не принесет мир на Украину, но, напротив, приведет к масштабной эскалации ситуации на Юго-Востоке», — сказала дипломат.
Захарова также подчеркнула, что Москва призывает Киев заниматься реализацией Минских договоренностей вместо провокаций в Донбассе.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский обсудил с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом обострение ситуации в Донбассе и сказал, что членство Украины в блоке будет единственным путем к окончанию военного конфликта.
С конца февраля в Донбассе началось обострение военного конфликта, несмотря на договоренности о дополнительных мерах по обеспечению режима прекращения огня от 22 июля 2020 года. На линии соприкосновения возобновились интенсивные перестрелки.
Всего начиная с 2014 года от боевых действий, по данным ООН, погибли около 13 тысяч человек.