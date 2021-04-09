Членство Украины в НАТО приведет к масштабной эскалации в Донбассе, а также к негативным последствиям для самой страны. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова на брифинге 9 апреля

«Гипотетическое получение членства в Альянсе вопреки ожиданиям Киева не только не принесет мир на Украину, но, напротив, приведет к масштабной эскалации ситуации на Юго-Востоке», — сказала дипломат.

Захарова также подчеркнула, что Москва призывает Киев заниматься реализацией Минских договоренностей вместо провокаций в Донбассе.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский обсудил с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом обострение ситуации в Донбассе и сказал, что членство Украины в блоке будет единственным путем к окончанию военного конфликта.

«Одного желания мало»: глава ДНР назвал нелепым заявление Зеленского о НАТО © из личного архива Дениса Пушилина

Всего начиная с 2014 года от боевых действий, по данным ООН, погибли около 13 тысяч человек.