Резиденты Izzi House, которым от 16 до 25 лет, заявили, что тиктоки у Верещук сделаны довольно профессионально и «за них не стыдно». А вот ролики Кличко блогерам понравились меньше.
«Видно, что он делает то, что ему говорят, но не до конца понимает, что это и зачем», — уточнили представители хауса.
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TikTok-хаусы — дома, где блогеры живут все вместе, объединенные для взаимной раскрутки друг друга. Главная задача молодых людей, включенных в такие коллективы, — снимать видеоролики, которые в итоге должны увеличить число просмотров и подписчиков у всех участников хауса.
Ознакомиться с контентом Кличко можно здесь, а посмотреть, что постит Верещук, тут.