Блогеры из киевского TikTok-хауса Izzi House дали оценку страницам своих высокопоставленных конкурентов – депутата Верховной Рады от «Слуги народа» Ирины Верещук и мэра Киева Виталия Кличко. Об этом 9 апреля написали Vesti.ua

Ляшко похвастался десятком начищенных «стволов» © РИА Новости, Евгений Котенко | Перейти в фотобанк

«Видно, что он делает то, что ему говорят, но не до конца понимает, что это и зачем», — уточнили представители хауса.

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TikTok-хаусы — дома, где блогеры живут все вместе, объединенные для взаимной раскрутки друг друга. Главная задача молодых людей, включенных в такие коллективы, — снимать видеоролики, которые в итоге должны увеличить число просмотров и подписчиков у всех участников хауса.

Ознакомиться с контентом Кличко можно здесь, а посмотреть, что постит Верещук, тут.