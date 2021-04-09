Кабинет Министров Украины разрешил использовать технический кислород для лечения больных COVID-19 при условии, что он будет соответствовать медицинскому. Об этом 9 апреля заявил министр здравоохранения Максим Степанов, передает пресс-служба в Facebook

Спецификация и методика контроля должны быть подтверждены сертификатом от аккредитованной лаборатории по результатам анализа, сообщает министр.

«Закупать и поставлять технический кислород в учреждения лечения можно будет исключительно после медицинских исследований, которые подтвердят, что он полностью соответствует всем критериям кислорода медицинского», — подчеркнул Максим Степанов.

Минздрав Украины спрогнозировал рост заболеваемости коронавирусом в стране © zik.ua Виктор Ляшко говорил, что никто не позволит использовать технический кислород, и в качестве лекарственного средства нужно использовать кислород медицинский, лицензированный.

На 9 апреля 2021 на Украине зафиксировано 1 823 674 случая заражения коронавирусом Covid-19. За последние сутки число зараженных выросло на 19 676 человек.

Общее число смертей от коронавирусной инфекции на Украине составляет 36 381 человек, сегодня зафиксировано 419 случаев смерти.