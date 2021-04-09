Спецификация и методика контроля должны быть подтверждены сертификатом от аккредитованной лаборатории по результатам анализа, сообщает министр.
«Закупать и поставлять технический кислород в учреждения лечения можно будет исключительно после медицинских исследований, которые подтвердят, что он полностью соответствует всем критериям кислорода медицинского», — подчеркнул Максим Степанов.
Ранее заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Виктор Ляшко говорил, что никто не позволит использовать технический кислород, и в качестве лекарственного средства нужно использовать кислород медицинский, лицензированный.
На 9 апреля 2021 на Украине зафиксировано 1 823 674 случая заражения коронавирусом Covid-19. За последние сутки число зараженных выросло на 19 676 человек.
Общее число смертей от коронавирусной инфекции на Украине составляет 36 381 человек, сегодня зафиксировано 419 случаев смерти.