Полякова и Каменских прорекламировали свой поцелуй

Украинская певица и детектив шоу «Маска» Оля Полякова 8 апреля опубликовала в сториз Instagram карандашный рисунок, реконструирующий один из самых ярких и жарких моментов проекта — ее поцелуй с коллегой Настей Каменских

Поцелуй случился во время одного из выпусков «Маски» после выступления человека, скрытого в костюме носорога. Загадочный персонаж спел композицию «Выше неба», которую посвятил Поляковой.

Артистка не поверила в искренность «маски», на что другой детектив шоу, музыкант Dzidzio, заявил, что если бы сейчас рядом с Поляковой сидела Каменских, то они бы уже подрались из-за носорога. Дамы доказали, что коллега не прав.

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Украинское шоу «Маска» является адаптацией американского формата The Masked Singer. По задумке проекта, детективы должны отгадывать медийных персон, выходящих на сцену в костюмах разных персонажей.

Эту задачу на Украине выполняют певицы Оля Полякова и Настя Каменских, артисты Dzidzio и Андрей Данилко, исполнитель Олег Винник.