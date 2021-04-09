Лидер Радикальной партии Олег Ляшко заявил, что приготовил оружие, чтобы идти воевать в Донбасс. Об этом на днях он рассказал в интервью «Хард с Влащенко» на телеканале «Украина 24»

Ранее глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук заявил, что готов защищать свой дом с оружием в руках, несмотря на возраст. Плохо вижу, но стреляю хорошо: Кравчук рассказал, как будет оборонять свой дом от «вторжения России» © скриншот видео "Нromadske"

«Леонид Макарович говорил, что у него оружие начищено. Я хочу сказать — моё тоже. Мое тоже начищено, и не один "ствол". И как только эта сволочь, хоть одна, перейдет границу, я уже буду там с десятком "стволов" и с десятком как минимум людей-единомышленников. Я уверен, что это будет партизанская война», — заявил Ляшко.

Война в Донбассе продолжается уже семь лет. Переговоры об урегулировании конфликта ведутся в Трехсторонней контактной группе в Минске (Украина, Россия, ОБСЕ), где присутствуют представители ДНР и ЛНР. Однако Украина заявила, что необходимо выбрать другую площадку.

Также переговоры ведутся в «нормандском формате» — с участием представителей Украины, Франции, Германии и России.