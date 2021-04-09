В Луцке Волынской области Украины произошел конфликт между пассажирами переполненной маршрутки и патрульными, которые остановили авто из-за превышения допустимого числа перевозимых людей. Об этом на днях сообщила пресс-служба Нацполиции

На Украине водитель маршрутки обозвал атошника свиньей © buses7675! / flickr Отмечается, что водитель маршрутки объяснил, что не раз просил пассажиров покинуть салон, но его не слушали. В это время двое пассажиров начали материться и дергать полицейских за одежду.

В итоге была задержана 41-летняя женщина и 41-летний мужчина. Их доставили в Луцкое районное управление полиции.

На водителя маршрутки составили протокол за нарушение правил карантина и постановление за управление транспортным средством без предъявления для проверки регистрационного документа.

На двух разбушевавшихся пассажиров составили протоколы за хулиганство, нарушение карантинных требований и злостное неповиновение правоохранителям.

Ранее Волынская область попала в «оранжевую» карантинную зону, которая свидетельствует об осложнении эпидемической ситуации в регионе, что может привести к введению усиленных ограничительных противоэпидемических мероприятий, соответствующих «красной» зоне.