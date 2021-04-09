«К сожалению, стоит. И эта информация, скажем так, есть у соответствующих украинских структур», — сказал Жовква, отвечая на вопрос, стоит ли ожидать нового обострения военного противостояния.
Кроме того, он сообщил, что с момента эскалации президент Украины Владимир Зеленский уже провел телефонные разговоры с президентом США Джозефом Байденом, премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, генсекретарем НАТО Йенсом Столтенбергом и премьером Канады Джастином Трюдо.
По его словам, с каждым из этих лидеров Зеленский не только обменивается данными, но и получает от них «четкие и своевременные сигналы поддержки».
Жовква в Офисе Зеленского отвечает за международное направление.
Война в Донбассе продолжается уже семь лет. Переговоры об урегулировании конфликта ведутся в Трехсторонней контактной группе в Минске (Украина, Россия, ОБСЕ), где присутствуют представители ДНР и ЛНР. Однако Украина заявила, что необходимо выбрать другую площадку.
Также переговоры ведутся в «нормандском формате» — с участием представителей Украины, Франции, Германии и России.