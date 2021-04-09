Данилко и Белоконь приняли участие в юбилейном выпуске украинской программы «Орел и решка», в качестве ведущих шоу они отправились в Барселону.
На видео мать Сердючки показывает дочери язык, издавая при этом звук, похожий на крик чаек. В конце ролика проводница выдает фразу, похожую на «не всех больных еще вывезли».
Фанаты артистов тут же засыпали Данилко и Белоконь комплиментами и признаниями в любви, причем в числе первых это сделала и ведущая Леся Никитюк.
«Любовь моя», — написала она Данилко.
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Леся Никитюк — ведущая программ «Орел и решка», «Кто сверху?», «Кто против блондинок?», «Le Маршрутка», также снималась в украинском проекте «Танцы со звездами».
Ранее артистка призналась, что своей карьерой обязана нынешнему президенту Украины Владимиру Зеленскому, который увидел ее в программе «Рассмеши комика» и позже рекомендовал в качестве ведущей «Орла».