Вице-премьер Украины, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников заявил, что Украина может начать поставки питьевой воды в Крым, если международные миссии заметят угрозу для местных украинских граждан. Об этом 8 апреля он рассказал в интервью BBC News Украина

Министр предположил, что Украина могла бы организовать гуманитарные конвои с питьевой водой при гуманитарной угрозе.

«Цистернами, бочками, как угодно. Три КПВВ — Каланчак, Чонгар, Чаплинка — дороги есть, повезем. Обеспечим Красный Крест — под их флагом, не проблема. Людей напоим. Если действительно мониторинговая миссия, международная гуманитарная миссия скажет: "Люди, надо помогать"», — заявил Резников.

Ранее Резников заявил, что запуск газопровода «Северный поток – 2» будет иметь последствия для национальной безопасности Украины, поскольку после запуска страна станет слабее. Предпоследняя капля. Украине угрожает нехватка питьевой воды

До 2014 года Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения полуострова с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке. Вопрос водоснабжения решался за счет добычи воды из подземных источников и водохранилищ естественного наполнения, которые за последний год существенно обмелели из-за малого количества осадков.

Из-за дефицита воды в ряде регионов Крыма введена режимная подача воды в дома, водоснабжение Симферополя в основном переориентировано на артезианские источники. Правительство РФ подготовило комплексный план по обеспечению надежного водоснабжения полуострова.