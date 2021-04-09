Министр предположил, что Украина могла бы организовать гуманитарные конвои с питьевой водой при гуманитарной угрозе.

«Цистернами, бочками, как угодно. Три КПВВ — Каланчак, Чонгар, Чаплинка — дороги есть, повезем. Обеспечим Красный Крест — под их флагом, не проблема. Людей напоим. Если действительно мониторинговая миссия, международная гуманитарная миссия скажет: "Люди, надо помогать"», — заявил Резников.

Ранее Резников заявил, что запуск газопровода «Северный поток – 2» будет иметь последствия для национальной безопасности Украины, поскольку после запуска страна станет слабее.  

Предпоследняя капля. Украине угрожает нехватка питьевой воды
Предпоследняя капля. Украине угрожает нехватка питьевой воды
  

До 2014 года Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения полуострова с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке. Вопрос водоснабжения решался за счет добычи воды из подземных источников и водохранилищ естественного наполнения, которые за последний год существенно обмелели из-за малого количества осадков.

Из-за дефицита воды в ряде регионов Крыма введена режимная подача воды в дома, водоснабжение Симферополя в основном переориентировано на артезианские источники. Правительство РФ подготовило комплексный план по обеспечению надежного водоснабжения полуострова.