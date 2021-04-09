Украинский актер, звезда сериалов «Крепостная» и «Поймать Кайдаша» Тарас Цимбалюк сейчас отдыхает в Дубае, куда он отправился со своей невестой, стилистом Тиной Антоненко. После истории с «голой фотосессией» украинок в этом городе снимки артиста в ОАЭ 8 апреля стали предметом шуток

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«Я так понимаю, в Дубае с экскурсиями сейчас туго», «Главное, голым на балкон не выходи», — прокомментировали посты актера его подписчики.

Пристальное внимание ко всем отдыхающим украинцам в Эмиратах сейчас приковано из-за истории, связанной со скандалом с «голой» дубайской фотосессией. В субботу, 3 апреля, в соцсетях опубликовали видео и фото компании украинок на балконе элитной гостиницы Dubai Marina. Общественность Эмиратов возмутило произошедшее, так как данная выходка противоречит местному законодательству.

В итоге девушек решили депортировать, кроме того, им грозит штраф до 1,3 тыс. долларов (чуть более 100 тыс. рублей).

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Тарас Цимбалюк — уроженец Черкасской области Украины, широкую популярность в стране получил после ролей в сериалах «Крепостная» и «Поймать Кайдаша». Снимался актер и в фильмах «Черный ворон», «Прятки», «Последний янычар». Также актер снялся в одном из последних клипов группы «Ленинград» «Миг».