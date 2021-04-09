Цимбалюк опубликовал несколько откровенных пляжных фотографий, где он в том числе и со своей возлюбленной отдыхает на пляже, а также снимки из номера, на них артист тоже не до конца одет.
«Я так понимаю, в Дубае с экскурсиями сейчас туго», «Главное, голым на балкон не выходи», — прокомментировали посты актера его подписчики.
Пристальное внимание ко всем отдыхающим украинцам в Эмиратах сейчас приковано из-за истории, связанной со скандалом с «голой» дубайской фотосессией. В субботу, 3 апреля, в соцсетях опубликовали видео и фото компании украинок на балконе элитной гостиницы Dubai Marina. Общественность Эмиратов возмутило произошедшее, так как данная выходка противоречит местному законодательству.
В итоге девушек решили депортировать, кроме того, им грозит штраф до 1,3 тыс. долларов (чуть более 100 тыс. рублей).
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Тарас Цимбалюк — уроженец Черкасской области Украины, широкую популярность в стране получил после ролей в сериалах «Крепостная» и «Поймать Кайдаша». Снимался актер и в фильмах «Черный ворон», «Прятки», «Последний янычар». Также актер снялся в одном из последних клипов группы «Ленинград» «Миг».