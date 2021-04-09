Галкин разместил в сети видео, на котором его жена читает стихи луганской поэтессы Татьяны Снежиной к небольшому эпизоду из нового фильма Данилы Козловского «Чернобыль».
Как сообщили в компании Central Partnership, снимавшей фильм, Пугачева одной из первых увидела новую ленту, и это вдохновило ее на совершенно новое исполнение композиции Снежиной.
«Для Аллы это не просто хороший фильм — это часть ее жизни, потому что в далеком 86-м году Алла и ее коллектив поехали с концертом в Припять по просьбам ликвидаторов. Концерт прошел на открытом воздухе недалеко от места аварии. Риск был большой. Она могла отказаться, но все же поехала», — пояснил Галкин.
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Кстати, дата премьеры «Чернобыля» назначена на день рождения Пугачевой — 15 апреля.
Российский фильм «Чернобыль» — своего рода ответ на американскую версию событий 1986 года, снятую телеканалом HBO совместно с британской телесетью Sky. По мнению экспертов и отдельных ликвидаторов, события того времени были не точно поданы западными кинематографами.