Юморист Максим Галкин рассказал поклонникам о новой работе своей супруги Аллы Пугачевой. На днях артистке исполнится 72 года, она давно не даёт концертов и не записывает новых песен, но для одной композиции сделала исключение. Тронула исполнительницу тема Чернобыля, где она выступала перед ликвидаторами, написал Галкин в Instagram 8 апреля

Включайте мозги: Газманов ответил хейтерам «Славянского базара» и вспомнил Украину © РИА Новости, Павел Бедняков | Перейти в фотобанк Татьяны Снежиной к небольшому эпизоду из нового фильма Данилы Козловского «Чернобыль».

Как сообщили в компании Central Partnership, снимавшей фильм, Пугачева одной из первых увидела новую ленту, и это вдохновило ее на совершенно новое исполнение композиции Снежиной.

«Для Аллы это не просто хороший фильм — это часть ее жизни, потому что в далеком 86-м году Алла и ее коллектив поехали с концертом в Припять по просьбам ликвидаторов. Концерт прошел на открытом воздухе недалеко от места аварии. Риск был большой. Она могла отказаться, но все же поехала», — пояснил Галкин.

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Кстати, дата премьеры «Чернобыля» назначена на день рождения Пугачевой — 15 апреля.

Российский фильм «Чернобыль» — своего рода ответ на американскую версию событий 1986 года, снятую телеканалом HBO совместно с британской телесетью Sky. По мнению экспертов и отдельных ликвидаторов, события того времени были не точно поданы западными кинематографами.