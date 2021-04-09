Запуск газопровода «Северный поток – 2» будет иметь последствия для национальной безопасности Украины: после него страна станет слабее. Об этом 9 апреля написал в статье для газеты The Wall Street Journal вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников

«Северный поток – 2»: Готовность проекта составляет 95%, против него участились провокации со стороны Польши © РИА Новости, Nord Stream 2 / Aксель Шмидт/ Paul Langrock

«Украина будет непоправимо ослаблена, как только у России будет новый прямой газопровод в Германию… Хотя Германия мало что выиграет, Украина может потерять доходы от транзита на миллиарды долларов», — заявил Резников.

Он считает, что для Германии «нет коммерческой необходимости в еще одном газопроводе».

Накануне издание Politico со ссылкой на бывших и действующих американских чиновников сообщило, что бывший член наблюдательного совета «Нафтогаза» может стать спецпосланником США в Европу для переговоров о сворачивании проекта «Северного потока – 2», который готов на 95%. США советуют Европе диверсифицировать поставки, например, за счет газа из США. Германия продолжает поддерживать проект.