По его словам, из-за запуска газопровода с точки зрения энергетической безопасности Украина отсоединится от Западной Европы.
«Украина будет непоправимо ослаблена, как только у России будет новый прямой газопровод в Германию… Хотя Германия мало что выиграет, Украина может потерять доходы от транзита на миллиарды долларов», — заявил Резников.
Он считает, что для Германии «нет коммерческой необходимости в еще одном газопроводе».
Накануне издание Politico со ссылкой на бывших и действующих американских чиновников сообщило, что бывший член наблюдательного совета «Нафтогаза» может стать спецпосланником США в Европу для переговоров о сворачивании проекта «Северного потока – 2», который готов на 95%. США советуют Европе диверсифицировать поставки, например, за счет газа из США. Германия продолжает поддерживать проект.