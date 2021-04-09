Украинский модельер Андре Тан дал советы, как избежать болезни ХХI века — эмоционального выгорания. Об этом он на днях рассказал в Instagram

По словам модельера, сегодня выгорание касается каждого на планете. Его легко перепутать с чрезмерной усталостью или депрессией, но это другое физическое и эмоциональное состояние.

«Современный мир — это нестабильность, бешеный ритм жизни, полное отсутствие границ между разными сферами и смартфон, который буквально приклеился к нашей руке… Нам говорят — рискуйте, берите на себя ответственность, выбирайте свой путь. Это не только свобода, но и большая нагрузка на психику, провоцирующая чувства беспомощности и потерянности», — написал Тан.

Психологи узнали, почему украинцы чувствуют себя несчастными © РИА Новости, Михаил Воскресенский | Перейти в фотобанк

Также уравновешенному настрою мешает перфекционизм — отсутствие самоценности, бесконечная самокритика и постоянное желание «куда-то бежать». Сменить установку могут помочь книги психологов.

Кроме того, разрушает психику работа, которая приносит только деньги. По словам модельера, важно чувствовать смысл в том, что делаешь, придерживаться своих ценностей. Иначе работа, которая не приносит радости, удовольствия или удовлетворения личных целей, высосет всю энергию.

Андре Тан (Андрей Тищенко) родился в поселке Комсомольское Харьковской области УССР. С детства мечтал о мире высокой моды, в 11 лет начал ходить на курсы кройки и шитья. Учился на Украине и за рубежом. Участник Украинской недели моды. Работал стилистом «Нового канала», создал линейку одежды певицы Русланы для Евровидения-2005.