В Шосткинской центральной городской библиотеке (Сумская область) заработал инклюзивный проект «Услышать мир, чтобы видеть жизнь». Об этом 8 апреля сообщили на сайте shostka.info

Экс-депутат Рады признался, что начал читать книги в 40 лет © Михаил Гаврилюк/Фейсбук

Проект запустили около двух недель назад по просьбе новой пользовательницы библиотеки, которая по определенным причинам не может читать сама.

За это время он стал довольно востребованным: у Пенкиной уже восемь читателей-слушателей. Причем двое из них из другого города.

«Живое общение, особенно во время карантина, ничто не заменит», — отметили библиотекари.

Читатели по телефону не только слушают, но и обсуждают произведения.