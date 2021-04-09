В его рамках заведующая читальным залом Анжелика Пенкина читает людям книги по телефону.
Проект запустили около двух недель назад по просьбе новой пользовательницы библиотеки, которая по определенным причинам не может читать сама.
За это время он стал довольно востребованным: у Пенкиной уже восемь читателей-слушателей. Причем двое из них из другого города.
«Живое общение, особенно во время карантина, ничто не заменит», — отметили библиотекари.
Читатели по телефону не только слушают, но и обсуждают произведения.