Экс-депутат Рады признался, что начал читать книги в 40 лет
Экс-депутат Рады признался, что начал читать книги в 40 лет
© Михаил Гаврилюк/Фейсбук
В его рамках заведующая читальным залом Анжелика Пенкина читает людям книги по телефону.

Проект запустили около двух недель назад по просьбе новой пользовательницы библиотеки, которая по определенным причинам не может читать сама.

За это время он стал довольно востребованным: у Пенкиной уже восемь читателей-слушателей. Причем двое из них из другого города.

«Живое общение, особенно во время карантина, ничто не заменит», — отметили библиотекари.

Читатели по телефону не только слушают, но и обсуждают произведения.

 