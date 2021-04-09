Министр здравоохранения Белоруссии Дмитрий Пиневич 8 апреля в эфире ОНТ рассказал о планах организовать полный цикл производства еще одной российской вакцины от коронавируса

В Мариуполе антипрививочники украли вакцину, чтобы спасти пенсионеров © REUTERS, Yves Herman

Он уточнил, что речь идет о векторной вакцине, сделанной по аналогии со «Спутником V». Пиневич отметил, что производство вакцины с нуля может помочь Белоруссии в борьбе с другими возбудителями.

После этого в Белоруссии могут начать производство собственного препарата на базе РНПЦ эпидемиологии, рассказал министр.

С марта в Белоруссии запущено промышленное производство вакцины от коронавируса «Спутник V». Пробную серию российского препарата в стране выпустили еще 26 февраля. Планируется, что в дальнейшем будет ежемесячно выпускаться около полумиллиона доз вакцины.