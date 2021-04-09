Глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин 8 апреля назвал нелепым заявление президента Украины Владимира Зеленского о вступлении Киева в НАТО, чтобы закончить конфликт в Донбассе, передает «Известия»

Зеленский хочет ценой Донбасса вступить в НАТО. Но альянс открестился от Украины © РИА Новости, Михаил Маркив | Перейти в фотобанк

Он призвал спросить насчет вступления в НАТО у жителей Украины, которые больше понимают, какие риски несет данный шаг. Помимо этого, политик напомнил о правилах альянса, согласно которым страна-кандидат на вступление не должна иметь неразрешенных этнических, территориальных и политических конфликтов.

По словам главы ДНР, визиты президента Украины на линию соприкосновения в Донбассе также не создают перспектив для урегулирования конфликта. Он подчеркнул, что Зеленский ставит во главу угла военный метод.

Ранее президент Украины в Донбассе посетил позиции войск на переднем крае обороны, где, по данным Киева, зафиксировано наибольшее количество нарушений режима всеобъемлющего и устойчивого прекращения огня. Он пообщался с военными, которые рассказали ему о ситуации на линии соприкосновения. Зеленский поблагодарил их за службу, вручил государственные награды и подарки.

Поездка украинского лидера в Донбасс состоялась на фоне очередного обострения на линии соприкосновения. Киев и ЛДНР обвиняют друг друга в нарушении перемирия. Украина также обвиняет Россию в стягивании войск к границе. Москва заявляет о провокационных действиях Киева.