Ранее в интервью телеканалу ABC News Байден утвердительно ответил на вопрос журналиста о том, считает ли он Владимира Путина убийцей, и пригрозил, что российскому лидеру придется ответить за «вмешательство» в выборы в США. После заявлений Байдена Россия отозвала посла в США Анатолия Антонова для консультаций. Позднее Путин пожелал здоровья Байдену, отметив, что в других людях нам видны свои собственные качества.
США перешли к этой форме войны, потому что понимают: в настоящей войне они либо проигрывают, либо вообще ничего не останется в мире, потому что здесь уступок нет, пояснил эксперт.
«Если посмотрим на этот процесс внимательно, то увидим, что они бьют Россию по всем направлениям — и не только саму страну, а в первую очередь россиян. Психологически стараются ударить. Что это такое, что российские спортсмены не могут выступать под своим флагом, со своим гимном? Просто делают так, чтобы даже само название — Россия — не существовало, когда они выступают. Это психологическая игра», — указал Кемени.
Собеседник издания добавил, что у США ничего из этого не выйдет, так как ответ Путина можно трактовать в том смысле, что Америке придется считаться с интересами России.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.