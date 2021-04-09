Всё, что было сказано Джо Байденом в адрес Владимира Путина, означает, что между США и Россией идёт идеологическая и даже психологическая война. Об этом рассказал венгерский политолог Ласло Кемени в интервью изданию Украина.ру

Ласло Кемени: Украинская элита не знает, что делать, уже сейчас она не нужна Америке © youtube.com

США перешли к этой форме войны, потому что понимают: в настоящей войне они либо проигрывают, либо вообще ничего не останется в мире, потому что здесь уступок нет, пояснил эксперт.

«Если посмотрим на этот процесс внимательно, то увидим, что они бьют Россию по всем направлениям — и не только саму страну, а в первую очередь россиян. Психологически стараются ударить. Что это такое, что российские спортсмены не могут выступать под своим флагом, со своим гимном? Просто делают так, чтобы даже само название — Россия — не существовало, когда они выступают. Это психологическая игра», — указал Кемени.

Собеседник издания добавил, что у США ничего из этого не выйдет, так как ответ Путина можно трактовать в том смысле, что Америке придется считаться с интересами России.

Полный текст интервью можно прочитать здесь.