Если России придется применить войска в Донбассе в случае нападения ВСУ, то было бы логичнее идти не до Киева, а до Одессы, до Днепропетровска и до конца всей территории Новороссии. Или хотя бы до Мариуполя. Об этом рассказал член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько в интервью изданию Украина.ру

Богдан Безпалько: кто он © РИА Новости, Владимир Трефилов | Перейти в фотобанк Дмитрий Козак заявил, что Россия будет вынуждена встать на защиту своих граждан в Донбассе в зависимости от масштаба конфликта. При этом он уточнил, что начало боевых действий в Донбассе со стороны Киева станет началом конца Украины.

Эксперт пояснил, что для России логичнее было бы расширить сферу влияния Донецкой и Луганской народных республик с целью хотя бы отодвинуть от них военную угрозу со стороны Киева.

«По разного рода косвенным признакам можно судить, что население юго-восточных областей (исторической Новороссии) все равно остается русским, все равно тяготеет к России и все равно подвергается дискриминации со стороны Киева», — отметил Безпалько.

Политолог добавил, что если вдруг совершенно неожиданно возникнет новое образование (от Одессы до Харькова), то России следовало бы вмешаться не только как стране, которая может осуществить военную поддержку в случае агрессии, но и вмешаться в государственное строительство в этих образованиях, чтобы избежать коррупции, злоупотреблений и чего-либо другого.

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