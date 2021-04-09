Ранее замруководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак заявил, что Россия будет вынуждена встать на защиту своих граждан в Донбассе в зависимости от масштаба конфликта. При этом он уточнил, что начало боевых действий в Донбассе со стороны Киева станет началом конца Украины.
Эксперт пояснил, что для России логичнее было бы расширить сферу влияния Донецкой и Луганской народных республик с целью хотя бы отодвинуть от них военную угрозу со стороны Киева.
«По разного рода косвенным признакам можно судить, что население юго-восточных областей (исторической Новороссии) все равно остается русским, все равно тяготеет к России и все равно подвергается дискриминации со стороны Киева», — отметил Безпалько.
Политолог добавил, что если вдруг совершенно неожиданно возникнет новое образование (от Одессы до Харькова), то России следовало бы вмешаться не только как стране, которая может осуществить военную поддержку в случае агрессии, но и вмешаться в государственное строительство в этих образованиях, чтобы избежать коррупции, злоупотреблений и чего-либо другого.
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