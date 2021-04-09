Ранее замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак заявил, что США, скорее всего, не вынуждают президента Украины Владимира Зеленского к обострению в Донбассе. Он отметил, что поездка украинского лидера в регион вряд ли приведет к эскалации ситуации, но Киев «играет со спичками».
К тому времени, пока не заговорили пушки и не начали обрушиваться биржевые показатели, можно говорить о том, что точка невозврата не пройдена, считает эксперт.
«Сегодня, когда мир перестал быть монополярным, страны-гегемоны, такие как Соединенные Штаты, Китай, Россия, чудесно понимают, что другого выхода, как поиск неких компромиссов, в этой ситуации нет. Поэтому я думаю, что на самом деле какой-то компромисс будет найден», — указал Бондаренко.
С этой точки зрения страны, которые претендуют на статус гегемона, одновременно понимают свою ответственность перед остальным миром, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.