РФ воспринимает Украину как некий форпост американской политики. И Россия окончательно разочаруется в отношениях с США только тогда, когда будет пройдена точка невозврата и начнутся активные действия экономического или военного характера. Об этом рассказал директор Фонда «Украинская политика» Константин Бондаренко в интервью изданию Украина.ру

Кость Бондаренко: Зеленский шел в политику по приколу, но почувствовал вкус власти © РИА Новости, Нина Зотина Дмитрий Козак заявил, что США, скорее всего, не вынуждают президента Украины Владимира Зеленского к обострению в Донбассе. Он отметил, что поездка украинского лидера в регион вряд ли приведет к эскалации ситуации, но Киев «играет со спичками».

К тому времени, пока не заговорили пушки и не начали обрушиваться биржевые показатели, можно говорить о том, что точка невозврата не пройдена, считает эксперт.

«Сегодня, когда мир перестал быть монополярным, страны-гегемоны, такие как Соединенные Штаты, Китай, Россия, чудесно понимают, что другого выхода, как поиск неких компромиссов, в этой ситуации нет. Поэтому я думаю, что на самом деле какой-то компромисс будет найден», — указал Бондаренко.

С этой точки зрения страны, которые претендуют на статус гегемона, одновременно понимают свою ответственность перед остальным миром, заключил собеседник издания.

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