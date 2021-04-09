Фразе об украиноориентированности Юлии Тимошенко очень удивился бы Виктор Ющенко, который считал Виктора Януковича более украинским, чем ее саму. Об этом рассказал обозреватель МИА «Россия сегодня» Владимир Корнилов в интервью изданию Украина.ру

Юлия Тимошенко: кто она © ba.org.ua Юлии Тимошенко, отмечают ее такую ориентированность на украинскость и предполагают, что ее возвращение может быть определенным сигналом к развороту на развитие Украиной собственного суверенного проекта.

Эксперт подчеркнул, что в политическом смысле Тимошенко относится к тем людям, о которых говорят, что «они всех продадут, перепродадут, а потом еще раз займут и снова продадут».

«В этом смысле Юлия Тимошенко вообще мастер кульбитов совершенно невообразимых, что, кстати, отпугивало от нее и самих американцев, когда они выбирали курс: поддерживать Януковича или делать ставки на Тимошенко. В итоге они решили, что Янукович менее рискованный вариант», — категоричен Корнилов.

Исходя из этого, вряд ли с Тимошенко могут быть связаны большие надежды на то, что каким-то образом сильно изменится украинский курс, считает политолог.

Американцы недвусмысленно дают понять, кого они хотят видеть на различных должностях, и фамилия Тимошенко среди этих желаний не звучит, заключил собеседник издания.

Полный текст интервью можно прочитать здесь.