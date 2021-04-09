Сегодня, когда обсуждают возможных кандидатов на пост премьера Украины и говорят о Юлии Тимошенко, отмечают ее такую ориентированность на украинскость и предполагают, что ее возвращение может быть определенным сигналом к развороту на развитие Украиной собственного суверенного проекта.
Эксперт подчеркнул, что в политическом смысле Тимошенко относится к тем людям, о которых говорят, что «они всех продадут, перепродадут, а потом еще раз займут и снова продадут».
«В этом смысле Юлия Тимошенко вообще мастер кульбитов совершенно невообразимых, что, кстати, отпугивало от нее и самих американцев, когда они выбирали курс: поддерживать Януковича или делать ставки на Тимошенко. В итоге они решили, что Янукович менее рискованный вариант», — категоричен Корнилов.
Исходя из этого, вряд ли с Тимошенко могут быть связаны большие надежды на то, что каким-то образом сильно изменится украинский курс, считает политолог.
Американцы недвусмысленно дают понять, кого они хотят видеть на различных должностях, и фамилия Тимошенко среди этих желаний не звучит, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.