И Брестский мир 1918 года, и Рижский мир 1921 года были унизительными и грабительскими для СССР, но между ними все же есть существенное различие. Об этом рассказал историк Вячеслав Бондаренко в интервью изданию Украина.ру

Вячеслав Бондаренко: К 100-летию Рижского договора, по которому Польша забрала Западную Украину © pravchtenie.ru

Эксперт отметил, что Брестский мир передавал противникам России куда большие территории с большей численностью населения и материальными ценностями, но он действовал всего лишь с марта по ноябрь 1918 года, в условиях еще продолжавшейся Первой мировой, и был аннулирован при первой возможности.

«А вот Рижский мир действовал не несколько месяцев, а больше 18 лет. Он фактически сформировал и оформил межвоенное положение Восточной Европы. Получается, что именно Рижский мир был самым тяжелым поражением советской дипломатии за всю ее историю», — указал Бондаренко.

Собеседник издания добавил, что именно «благодаря» польской оккупации родилась и состоялась практически вся западноукраинская националистическая «элита», виновная в военных преступлениях во Второй мировой войне.

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