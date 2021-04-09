Рижский мирный договор был заключен 18 марта 1921 года, положивший конец советско-польской войне 1919-1921 годов. По его условиям польской стороне перешли значительные территории Западной Украины и Западной Белоруссии.
Эксперт отметил, что Брестский мир передавал противникам России куда большие территории с большей численностью населения и материальными ценностями, но он действовал всего лишь с марта по ноябрь 1918 года, в условиях еще продолжавшейся Первой мировой, и был аннулирован при первой возможности.
«А вот Рижский мир действовал не несколько месяцев, а больше 18 лет. Он фактически сформировал и оформил межвоенное положение Восточной Европы. Получается, что именно Рижский мир был самым тяжелым поражением советской дипломатии за всю ее историю», — указал Бондаренко.
Собеседник издания добавил, что именно «благодаря» польской оккупации родилась и состоялась практически вся западноукраинская националистическая «элита», виновная в военных преступлениях во Второй мировой войне.
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