Ранее депутат от «Батькивщины» Михаил Волынец сообщил, что переговоры о коалиции «Слуги народа» и «Батькивщины» ведутся еще с прошлого года. По его словам, также поднимался вопрос о том, чтобы часть наиболее достойных депутатов из команды Тимошенко могли возглавить министерства.
Эксперт пояснил, что в этом случае «слуги народа» могут обратиться к Тимошенко как к антикризисному менеджеру.
«Это может быть ситуация, когда может сложиться политический кризис в стране, и тогда ради его разрешения необходимо будет объединение с другими политическими силами в единую коалицию. Как в 1935 году во Франции сложилась ситуация, при которой, дабы противостоять внутреннему наступлению фашистов, пришлось идти на широкую коалицию и создание правительства национального спасения. Тогда это правительство объединило как крайне правых, так и крайне левых, просуществовало девять месяцев, но спасло Францию от фашистского путча», — рассуждает Бондаренко.
Если действительно наступит некая кризисная ситуация внутри нынешней коалиции, которой сейчас нет, но которая прогнозируется, тогда действительно возможен союз с другой политической силой — с той же «Батькивщиной», добавил политолог.
Но в любом случае «Батькивщина» за это точно потребует пост министра, не меньше, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.