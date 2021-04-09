Президент Украины Владимир Зеленский согласится отдать пост премьера Юлии Тимошенко в случае, если в экономике настанет безвыходная ситуация, когда надо будет кому-то взять на себя смелость и исправить ситуацию. Об этом рассказал директор Фонда «Украинская политика» Константин Бондаренко в интервью изданию Украина.ру

Юлия Тимошенко: кто она © ba.org.ua Михаил Волынец сообщил, что переговоры о коалиции «Слуги народа» и «Батькивщины» ведутся еще с прошлого года. По его словам, также поднимался вопрос о том, чтобы часть наиболее достойных депутатов из команды Тимошенко могли возглавить министерства.

Эксперт пояснил, что в этом случае «слуги народа» могут обратиться к Тимошенко как к антикризисному менеджеру.

«Это может быть ситуация, когда может сложиться политический кризис в стране, и тогда ради его разрешения необходимо будет объединение с другими политическими силами в единую коалицию. Как в 1935 году во Франции сложилась ситуация, при которой, дабы противостоять внутреннему наступлению фашистов, пришлось идти на широкую коалицию и создание правительства национального спасения. Тогда это правительство объединило как крайне правых, так и крайне левых, просуществовало девять месяцев, но спасло Францию от фашистского путча», — рассуждает Бондаренко.

Если действительно наступит некая кризисная ситуация внутри нынешней коалиции, которой сейчас нет, но которая прогнозируется, тогда действительно возможен союз с другой политической силой — с той же «Батькивщиной», добавил политолог.

Но в любом случае «Батькивщина» за это точно потребует пост министра, не меньше, заключил собеседник издания.

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