Даже исключение из партии «Слуга народа» Александра Дубинского, а также недовольство и демонстративное поведение олигарха Игоря Коломойского не дают оснований говорить о том, что подконтрольная ему группа выйдет из коалиции. Об этом рассказал директор Фонда «Украинская политика» Константин Бондаренко в интервью изданию Украина.ру

Кость Бондаренко: «Северный поток – 2» не отменяет транзит газа через Украину © РИА Новости, Нина Зотина Игоря Коломойского. Олигарху вменяют в вину его деятельность на посту губернатора Днепропетровской области в 2014-2015 годах. После этого санкции могут последовать и со стороны украинских властей.

Максимум, чего может добиться Коломойский, — переформатирования большинства в некоторых областных советах, где у Коломойского и его людей существует политическое большинство, например в Киевской области, указал эксперт.

«Что касается исхода людей Коломойского из фракции, то это могут сделать только мажоритарщики, потому что если уйдут люди, которые пришли в Верховную Раду по спискам, то Коломойский может не досчитаться целого ряда депутатов, поскольку, согласно украинскому законодательству, добровольный выход из фракции депутата, который прошел по спискам партии, сразу же влечет за собой потерю мандата», — рассуждает Бондаренко.

Поэтому, добавил политолог, Коломойский пока только угрожает.

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