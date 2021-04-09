В кастинге Запада на роль президента Украины Владимир Зеленский подошел лучше всего, однако он недооценил все последствия своего стремления к власти. Об этом рассказал директор украинского центра «Перспектива» Павел Рудяков в интервью изданию Украина.ру

Нынешнему президенту Украины буквально поломали жизнь, потому что ни славы, ни богатства, ни спокойной старости он уже не получит. Его руками натворили столько противозаконных действий, что теперь ему придется или прятаться где-то далеко, или идти в тюрьму после публичного суда, сказал эксперт.

«Амбиции Зеленскому немножко затуманили разум. Но уже поздно об этом говорить. У него есть только два выхода из этой ситуации: плохой и очень плохой. И сейчас он движется к очень плохому варианту», — полагает Рудяков.

Павел Рудяков: Зеленскому поломали жизнь, потому что ни славы, ни богатства, ни спокойной старости у него не будет © РИА Новости, Нина Зотина Владимира Зеленского. Во время церемонии он произнес эффектную речь и дал множество обещаний гражданам Украины.

Ни одно них не было и не будет выполнено, сказала заместитель директора Центра геополитических экспертиз, обозреватель портала «Евразия» Наталья Макеева.

По ее словам, война в Донбассе по-прежнему продолжается, Минские договоренности не соблюдаются, экономика всё так же в руинах. Президенту нет дела до своей страны, сообщила эксперт.