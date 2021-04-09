Вся история по поводу коалиции с «Батькивщиной» отчасти связана с тем, что у президента Украины Владимира Зеленского до конца не знают, как будет реагировать группа олигарха Игоря Коломойского на угрозу санкций. Об этом рассказал украинский политолог Алексей Якубин в интервью изданию Украина.ру

Руслан Бортник: Зеленский хочет избежать обвинений в том, что он «агент Кремля» © Facebook, Ruslan Bortnik Игоря Коломойского. Олигарху вменяют в вину его деятельность на посту губернатора Днепропетровской области в 2014-2015 годах. После этого санкции могут последовать и со стороны украинских властей.

Вся дискуссия вокруг объединения с Юлией Тимошенко — это попытка сказать Коломойскому, что, если подконтрольные олигарху депутаты выйдут из фракции «Слуга народа», Зеленский создаст коалицию с Тимошенко, считает эксперт.

«Это такой блеф. Психологически у Зеленского не готовы к тому, чтобы не иметь однопартийного большинства. Власть готова работать с Тимошенко де-факто, предлагая какие-то моменты по должностям, сферам влияния, но не по формализации коалиционного соглашения», — указал Якубин.

Политолог считает, что вряд ли Тимошенко получила бы премьерскую должность, максимум ей бы предложили определенные сферы влияния в Кабмине.

Полный текст интервью можно прочитать здесь.