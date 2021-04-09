Президент Украины не является хозяином положения, так как остается под внешним управлением других государств. Он просто плывет по течению и действует по указке западных «друзей», сказал эксперт.
«Зеленский — слабый президент и слабый руководитель. Он не знает законов и правил работы бюрократического аппарата», — полагает Рудяков.
20 мая 2019 года состоялась инаугурация Владимира Зеленского. Во время церемонии он произнес эффектную речь и дал множество обещаний гражданам Украины.
Ни одно них не было и не будет выполнено, сказала заместитель директора Центра геополитических экспертиз, обозреватель портала «Евразия» Наталья Макеева.
По ее словам, война в Донбассе по-прежнему продолжается, Минские договоренности не соблюдаются, экономика всё так же в руинах. Президенту нет дела до своей страны, сообщил эксперт.