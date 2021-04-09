Ожидания граждан Украины от Владимира Зеленского оказались завышенными, а он сам стал марионеткой в руках Запада, неспособной принимать важные для страны решения. Об этом рассказал директор украинского центра «Перспектива» Павел Рудяков в интервью изданию Украина.ру

Президент Украины не является хозяином положения, так как остается под внешним управлением других государств. Он просто плывет по течению и действует по указке западных «друзей», сказал эксперт.

«Зеленский — слабый президент и слабый руководитель. Он не знает законов и правил работы бюрократического аппарата», — полагает Рудяков.

Зеленский хочет ценой Донбасса вступить в НАТО. Но альянс открестился от Украины © РИА Новости, Михаил Маркив | Перейти в фотобанк Владимира Зеленского. Во время церемонии он произнес эффектную речь и дал множество обещаний гражданам Украины.

Ни одно них не было и не будет выполнено, сказала заместитель директора Центра геополитических экспертиз, обозреватель портала «Евразия» Наталья Макеева.

По ее словам, война в Донбассе по-прежнему продолжается, Минские договоренности не соблюдаются, экономика всё так же в руинах. Президенту нет дела до своей страны, сообщил эксперт.