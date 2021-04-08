«Есть действительно обострение ситуации в Донбассе, действительно мы все это видим, видят и бойцы, и главнокомандующие, все командиры. Понимаю, что работают по нашим бойцам снайперы… Военные делают все, чтобы защищать наше государство и чтобы сохранять режим прекращения огня. Но мы понимаем, что, когда бьют по нашим бойцам, все понимают, что, соответственно, армия отвечает», — сказал украинский президент.
Зеленский подчеркнул, что для военнослужащих важны внимание и поддержка от чиновников. Поэтому им, по его словам, стоит не прятаться по кабинетам, а посещать Донбасс, «где люди-герои решают судьбу Украины, защищая ее границы».
Накануне поездки Зеленский заявил, что Украина нуждается в мире и сделает все для этого. Также ранее сообщалось, что Зеленский едет в Донбасс, чтобы поднять боевой дух военных.
Конфликт в Донбассе продолжается уже семь лет, его жертвами стали около 13 тысяч человек. С февраля 2021 года ситуация стала ухудшаться: произошло покушение на комбата Народной милиции ДНР, украинские силовики обстреляли из минометов Горловку и окраины Донецка, ужесточились бои. В ЛНР и ДНР считают, что в Киеве готовят масштабное наступление, стягивая к линии соприкосновения новые силы.