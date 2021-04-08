Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что убедился в обострении ситуации в Донбассе, и посоветовал всем высокопоставленным украинским чиновникам посещать позиции военных в Донбассе. Об этом он сказал 8 апреля в эфире канала «Украина 24»

«Есть действительно обострение ситуации в Донбассе, действительно мы все это видим, видят и бойцы, и главнокомандующие, все командиры. Понимаю, что работают по нашим бойцам снайперы… Военные делают все, чтобы защищать наше государство и чтобы сохранять режим прекращения огня. Но мы понимаем, что, когда бьют по нашим бойцам, все понимают, что, соответственно, армия отвечает», — сказал украинский президент.

Пылающий Донбасс. Зачем Зеленский прибыл на передовую © пресс-служба президента Украины

Накануне поездки Зеленский заявил, что Украина нуждается в мире и сделает все для этого. Также ранее сообщалось, что Зеленский едет в Донбасс, чтобы поднять боевой дух военных.

Конфликт в Донбассе продолжается уже семь лет, его жертвами стали около 13 тысяч человек. С февраля 2021 года ситуация стала ухудшаться: произошло покушение на комбата Народной милиции ДНР, украинские силовики обстреляли из минометов Горловку и окраины Донецка, ужесточились бои. В ЛНР и ДНР считают, что в Киеве готовят масштабное наступление, стягивая к линии соприкосновения новые силы.