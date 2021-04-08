«Меркель требует отказаться от усиленного присутствия российских войск внутри российских же границ. Это, по ее мнению, должно способствовать деэскалации на Донбассе. Требования канцлера Германии звучат немного не по адресу», — приводит агентство слова Слуцкого.
Политик отмечает, что деэскалации в Донбассе поможет выполнение Киевом Минских соглашений, отказ от саботажа с украинской стороны переговорного процесса в Трехсторонней контактной группе и прямой открытый диалог с Донецком и Луганском.
По мнению Слуцкого, «подобные разговоры в категоричном тоне западным лидерам, участвующим в нормандском формате, нужно вести исключительно с президентом Зеленским».
«Срыв договоренностей, нарушения режима прекращения огня, обвинения российской стороны — единая цепь провокаций, которая может привести к новой военной фазе на Донбассе», — отметил глава комитета.
Ранее в четверг канцлер ФРГ Меркель в ходе разговора с президентом России Владимиром Путиным по телефону потребовала отказаться от усиления российского военного присутствия близ Украины.