Требование канцлера ФРГ Ангелы Меркель к России отказаться от усиления российского военного контингента на границе с Украиной озвучено не по адресу, заявил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий

«Меркель требует отказаться от усиленного присутствия российских войск внутри российских же границ. Это, по ее мнению, должно способствовать деэскалации на Донбассе. Требования канцлера Германии звучат немного не по адресу», — приводит агентство слова Слуцкого.

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По мнению Слуцкого, «подобные разговоры в категоричном тоне западным лидерам, участвующим в нормандском формате, нужно вести исключительно с президентом Зеленским».

«Срыв договоренностей, нарушения режима прекращения огня, обвинения российской стороны — единая цепь провокаций, которая может привести к новой военной фазе на Донбассе», — отметил глава комитета.

Ранее в четверг канцлер ФРГ Меркель в ходе разговора с президентом России Владимиром Путиным по телефону потребовала отказаться от усиления российского военного присутствия близ Украины.