Эксперт отметил, что в настоящее время украинская элита не знает, что делать, потому что уже сейчас она не нужна Америке.
«Там (на Украине. — Ред.) действуют непосредственно американские власти. Причём даже не президентская власть действует, а действуют разные службы, которые считают, что на Украине можно творить такое, что будет очень больно для России», — указал Кемени.
Политолог добавил, что России придется отвечать на вопросы, возникающие относительно Украины, очень аккуратно, но вместе с тем очень решительно, потому что уже очень много времени длится там кровопролитие, и это страшно.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.