Вероятность полноценного вооруженного столкновения между Россией и Украиной зависит от настроений украинской элиты. Об этом рассказал венгерский политолог Ласло Кемени в интервью изданию Украина.ру

Ласло Кемени: Украинская элита не знает, что делать, уже сейчас она не нужна Америке © youtube.com

«Там (на Украине. — Ред.) действуют непосредственно американские власти. Причём даже не президентская власть действует, а действуют разные службы, которые считают, что на Украине можно творить такое, что будет очень больно для России», — указал Кемени.

Политолог добавил, что России придется отвечать на вопросы, возникающие относительно Украины, очень аккуратно, но вместе с тем очень решительно, потому что уже очень много времени длится там кровопролитие, и это страшно.

Полный текст интервью можно прочитать здесь.