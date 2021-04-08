Президент Украины Владимир Зеленский утвердил закон о всеукраинском референдуме. Об этом 8 апреля сообщает пресс-служба главы государства

Зеленский подписал закон «О всеукраинском референдуме» № 1135-IX, который Верховная Рада приняла 26 января 2021 года.

«Согласно закону, предметом всеукраинского референдума могут быть вопросы о внесении изменений в разделы I, III, XIII Конституции Украины; вопросы общегосударственного значения; вопрос об изменении территории Украины при условии сохранения территориальной целостности нашего государства, а также об утрате силы тем или иным законом Украины или отдельными его положениями», — говорится в сообщении.

В пояснительной записке отмечается, что закон предполагает создание электронной системы голосования.

Парламент Украины принял закон о референдуме © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Референдум может быть назначен президентом либо Верховной Радой или объявлен указом президента по инициативе не менее 3 млн граждан, которые имеют право голоса.

Не могут быть вынесены на референдум вопросы, которые противоречат положениям Конституции Украины, общепризнанным принципам и нормам международного права; вопросы об отмене или ограничении конституционных прав и свобод; вопросы, направленные на ликвидацию независимости и нарушение территориальной целостности Украины, создание угрозы национальной безопасности.

Также на референдум запрещено выносить вопросы налогов, бюджета и амнистии и вопросы, которые находятся в компетенции органов правопорядка, прокуратуры или суда.

Референдум нельзя проводить одновременно с выборами. Принятое на нем решение может быть изменено лишь по итогам нового референдума, который проводится не ранее чем через три года.

Во время предвыборной кампании Владимир Зеленский обещал выносить на референдум такие вопросы, как вступление Украины в НАТО и введение рынка земли.