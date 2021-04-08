Они могут «всплыть» в Европе или же быть переброшенными на Украину, где будут задействованы против республик Донбасса, предположил ученый.
«И учитывая желание украинского руководства как угодно, не мытьем, так катаньем, втащить натовцев, американцев конкретно, в драку с нами, может быть любая провокация, в том числе и на Донбассе», — сказал Сатановский.
12 мая 2014 года состоялся референдум в ходе которого была провозглашена самостоятельность Донецкой и Луганской Народных Республик.
После этого украинская вооружённая группировка начала проводить авиационные и артиллерийские обстрелы по территориям ЛДНР.
Новые власти Украины направили батальоны неонацистов и ВСУ против мирных жителей Донбасса, не поддержавших незаконную смену власти в стране.
По последним данным ООН, жертвами конфликта в Донбассе стали около 13 тысяч человек.