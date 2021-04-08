США могут использовать выведенные из Саудовской Аравии войска на украинском направлении, сообщил 7 апреля российский ученый и политолог Евгений Сатановский на YouTube-канале «Соловьёв LIVE»

Они могут «всплыть» в Европе или же быть переброшенными на Украину, где будут задействованы против республик Донбасса, предположил ученый.

«И учитывая желание украинского руководства как угодно, не мытьем, так катаньем, втащить натовцев, американцев конкретно, в драку с нами, может быть любая провокация, в том числе и на Донбассе», — сказал Сатановский.

После этого украинская вооружённая группировка начала проводить авиационные и артиллерийские обстрелы по территориям ЛДНР.

Новые власти Украины направили батальоны неонацистов и ВСУ против мирных жителей Донбасса, не поддержавших незаконную смену власти в стране.

По последним данным ООН, жертвами конфликта в Донбассе стали около 13 тысяч человек.