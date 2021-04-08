Визит патриарха Константинопольского Варфоломея на День независимости Украины может дать новый импульс для давления на каноническую православную церковь на Украине. Об этом на пресс-конференции 8 апреля сказал митрополит Бориспольский и Броварской, управляющий делами УПЦ Антоний (Паканич)

Названа дата визита Варфоломея на Украину © Facebook, Українська Помісна Православна Церква

Священнослужитель напомнил, что в последние годы некоторые приходы УПЦ захватывали силовым образом, тайно перерегистрировали, избивали их священников. Он отметил, что это было не по заказу от государства, однако указал, что ответственность за дестабилизацию лежит на патриархе Варфоломее.

«Этот приезд может быть использован как новый импульс для продолжения этой же политики, потому что сегодняшняя власть так или иначе идет в фарватере тех тенденций, которые были при президенте Порошенко. Это может создать новый повод для захвата наших храмов и дестабилизации во всем обществе. Поэтому мы против такого приезда», — заявил митрополит.

Ранее константинопольский патриарх Варфоломей подтвердил, что планирует посетить Украину во время торжеств в День независимости в 2021 году.