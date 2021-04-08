Украинская певица, тренер шоу «Голос страны» Тина Кароль на днях презентовала в Instagram новый альбом «Красиво», куда вошли семь композиций. Однако не все поклонники сочли его удачным и даже назвали причину провала любимой звезды по имени

Новый альбом певицы оказался настолько непривычным для ее давних поклонников, что многие из них написали, что разочарованы услышанной «странной музыкой».

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Паре приписывают роман, хотя артисты его и отрицают. Возможно, причина в том, что они сами подогревают интерес зрителей пикантной темой. Так, на одном из последних выпусков «Голоса», куда Балан пришел в помощь Кароль, она спросила, чем он завтракал. Артист ответил: «Что оставила, то и поел».

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Между тем, часть новых треков, например, «Вільна» («Свободна») и «Вабити» («Соблазнять») написала для исполнительницы украинская рэперша Alyona Alyona, которая совсем недавно призналась, что за каждую композицию берет по несколько тысяч долларов. А они еще и поклонникам не нравятся.