В ходе рабочей поездки в Донбасс президент Украины Владимир Зеленский пообщался с украинскими военными на передовой. Об этом сообщает пресс-служба президента 8 апреля

Пылающий Донбасс. Зачем Зеленский прибыл на передовую © пресс-служба президента Украины

«Благодарю вас за то, что сохраняете спокойствие людей и защищаете нашу землю. Вы являетесь настоящим примером героизма и самоотверженности. Мы помним каждого воина, который погиб, защищая наше государство», — сказал Зеленский.

Он вместе с солдатами почтил память павших в боях «за суверенитет Украины» минутой молчания. Также Зеленский вручил военным государственные награды и подарки и пообедал с ними в солдатской столовой.

Война в Донбассе продолжается уже семь лет. Жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.

Переговоры об урегулировании конфликта ведутся в трехсторонней контактной группе в Минске (Украина, Россия, ОБСЕ), где присутствуют представители ДНР и ЛНР. Также переговоры ведутся в нормандском формате — с участием представителей Украины, Франции, Германии и России.

8 апреля президент России Владимир Путин обсудил по телефону с канцлером ФРГ Ангелой Меркель ситуацию в Донбассе и провокационные действия украинских властей.