Украинская певица Ани Лорак выложила публикацию о красоте, заявив, что сделать прекрасным внешнее можно только с помощью внутреннего наполнения. Пользователи с иронией предположили, что из наполнения у Лорак давно остались только филлеры. Комментарии от 8 апреля можно увидеть в Instagram певицы

«Меня часто спрашивают о секретах красоты. Секрет один — наполняйте себя изнутри. Внешность — всего лишь обертка, которую мы можем приукрасить, но никакой макияж не способен на 100% скрыть душевную пустоту», — написала она.

«Это говорит человек, который весь обколот», «Скоро ее не узнаем. Бесконечными пластиковыми операциями изуродует себя! А ведь была такая красотка», «Вся переделанная, и рост подвел», «Филлеры, какая уж тут пустота», — упрекнули певицу подписчики.

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Ани Лорак, по паспорту Каролина Куек, родилась в Черновицкой области, известна как украинская певица. В 2008 году представляла Украину на «Евровидении» с песней Shady Lady и заняла второе место. В том же году получила звание народной артистки Украины.

В последние годы артистка все больше проводит времени в России, хотя и сталкивается с критикой в свой адрес от «патриотов» Украины. Не так давно Лорак купила особняк в Подмосковье.