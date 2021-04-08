Квакшу зовут Жабик, ей 16 лет. Когда хозяева принесли Жабика к врачам из-за проблем с задней лапкой, при обследовании выяснилось, что у него рак.
В итоге было решено ампутировать лягушке заднюю лапку, чтобы метастазы не разрастались в организме.
«После осмотра, цитологии и проведенной рентгенографии врач оценил степень поражения кожи и кости… Выбор был сделан в пользу радикального хирургического вмешательства — ампутации части задней конечности», — рассказал врач.
Из-за пожилого возраста земноводного был риск, что Жабик может не перенести операцию. Однако это был единственный шанс спасти пациента-лягушку.
Врачи проводили операцию в перчатках и постоянно увлажняли кожу лягушки. Квакшу может обжечь прикосновение руки человека из-за разницы температур.
Сообщается, что операция прошла успешно, Жабик дома и чувствует себя хорошо.