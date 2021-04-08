Украинский актер Дмитрий Ступка 7 апреля принял участие в программе «Звездный путь», где ответил, почему местные каналы не приглашают его сниматься в сериалах. Одна из причин, уверен артист, в деньгах

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«Наверное, меня не приглашают, потому что я очень дорогой. Они в один день хотят снять необъятное — куча переодеваний, сцен из разных серий. И потом предлагают такие гонорары, что я говорю: "Ну я же уже не студент". 5-6 тыс. гривен (13-16 тыс. руб. — Ред.) в день. Три (8 тыс. руб. — Ред.) — это вообще! Ну что это за гонорары?» — заявил Ступка.

Актер рассказал, что при нынешнем состоянии кино в стране ему приходится трудиться сразу на трех работах, чтобы как-то зарабатывать, уточнив, что это не проблема его одного, а всей системы.

«Я живу в той стране, где мне не разрешают больше зарабатывать. Здесь надо или немного живот прикрутить и не есть то, что иногда хочется съесть, и жить на те деньги, что есть, или я не знаю, что делать», — сказал он.

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Дмитрий Ступка — актер киевского театра имени Франко, кроме этого артист снимается в кино, является ведущим утреннего шоу на канале Kyiv.Live и преподает в Киевском национальном университете культуры и искусств.

В феврале 2021 года супруга Ступки Полина Логунова намекнула в эфире канала «Украина», что они с мужем могут расстаться, потому что он мало зарабатывает.